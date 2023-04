FOTO| O tanara a cazut de la etajul trei al unui bloc, incercand sa fuga de soț: A ramas agațata in sarmele de rufe și s-a ales cu un traumatism la cap O tanara de 22 de ani din Avrig a cazut de la etajul trei al unui bloc, incercand sa fuga de soț in urma unei certe, dar a ramas agațata in sarmele de rufe. Femeie avusese o cearta violenta cu soțul și a incercat sa fuga de acesta, ieșind pe geam. Polițiștii din cadrul Poliției […]