FOTO. O stațiune de pe litoralul românesc riscă să rămână fără atestat turistic: ”Situația este îngrijorătoare” Oficialii Ministerului Turismului au efectuat inspecții pe litoralul romanesc și au descoperit nereguli grave intr-o stațiune care risca acum sa ramana fara atestat turistic. Potrivit Ministerului Turismului, au fost facute recent verificari pe litoralul romanesc, in toate stațiunile turistice. „Am vizitat toate stațiunile de pe litoral. Am inceput de la Mangalia și m-am oprit in […] The post FOTO. O stațiune de pe litoralul romanesc risca sa ramana fara atestat turistic: ”Situația este ingrijoratoare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este chemat, marti, in plenul Camerei Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica situatia incasarilor la buget. Dezbaterea politica a fost solicitata de USR si are tema: „Dezastrul incasarilor la buget din primele 3 luni ale anului. Situatia ingrijoratoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT, marti, 11 aprilie, pe agenda fiind aspecte privind situatia de securitate din Marea Neagra, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei si a interventiilor externe asupra Republicii Moldova, dar și conceptia dezvoltarii aviatiei militare romane.…

- USR a solicitat ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sa vina in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica situatia incasarilor la buget. USR cere ca Adrian Caciu „sa explice dezastrul incasarilor la buget din primele trei luni ale anului si masurile pe care le va lua pentru a…

- Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) au anuntat cifre ingrijoratoare cu privire la vehiculele neconforme din trafic, in 2022. In anul 2022, Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, 76.440 de vehicule la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR…

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”. Decizia vine dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor de la sud de Dunare. „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, joi, condamnarea ferma de catre Romania a oricaror tentative ruse de destabilizare. ”Romania ramane, totodata, deosebit de vigilenta fata de actiunile hibride ale Rusiei, care, iata, se intensifica la implinirea unui an de razboi”, a spus presedintele, aratand…

- USR a depus o solicitare prin care ministrul Educatiei sa vina la „Ora Guvernului” in plenul din 1 martie al Senatului, de la ora 11.30, pentru a oferi explicatii cu privire la situatia legilor Educatiei. Liderul senatorilor USR Radu Mihail considera ca este inacceptabil felul in care Ligia Deca amana…

- A doua etapa a sancțiunilor privind importurile de țiței din Rusia a inceput astazi, astfel ca Romania nu va mai putea importa motorina din Rusia. Situația e alarmanta, ținand cont ca 80% din motorina de import e de la ruși. Ministrul Energiei Virgil Popescu spune insa ca nu trebuie sa ne facem griji.…