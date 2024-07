Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Vladut Makaria are 5 sezoane alaturi de Minaur, fiind un produs al Academiei de Handbal Minaur. A caștigat alaturi de echipa baimareana o medalie de bronz și doua medalii de argint in Liga Zimbrilor, o medalie de bronz in Cupa Romaniei și o medalie de argint in Cupa EHF. In ultimul sezon a evoluat…

- Reprezentanții secției de karate de la CSU Targu Mureș au participat sambata, 22 iunie, in Sala Sporturilor din Pitești, la Cupa Romaniei de Karate Interstiluri WKF, una dintre cele mai importante competiții naționale de profil. Intrecerea a adunat peste 500 de sportivi, extrem de bine pregatiți. Lotul…

- Federația Romana de Handbal și Baia Mare Beach Handball Challenge, prin Asociația Plaja de la Munte, organizeaza la Baia Mare a doua ediție a Cupei Romaniei la handbal pe plaja, in perioada 14-16 iunie, in Piata Libertatii, zilnic intre orele 10.00 si 16.00. Sunt invitate toate echipele de beach handball…

- Urmatorii primari au fost aleși in funcție: Atintis – Janos-Istvan Jakab – PSD Sanpetru -Spiru Șerban Craciun – PSD Viisoara -Pavel Petri – PSD Bagaciu -Ioan Aldea – PSD Breaza – Alex Sorin Emilian – PNL Voivodeni – Boer Vasile -PSD Ibanesti – Dan Vasile Dumitru -PSD Batos – Cotoi Dumitru – PSD Nadeș-…

- In perioada 12-14 aprilie, gladiatorii secției de lupte din cadrul Clubului Sportiv „Mureșul" din Targu Mureș au imbrațișat provocarea competiției la Cupa Romaniei U20 de lupte libere, desfașurata in orașul Calarași. In lumina acestui eveniment plin de intensitate, doua nume s-au evidențiat cu mandrie…

- Cupa Romaniei la fotbal feminin continua cu faza grupelor, programata in perioada 20 martie – 8 mai și la care iau parte cele opt echipe din Liga I, doua din Liga a II-a și doua din Liga a III-a, repartizate in trei grupe. Partidele rundei a doua s-au disputat miercuri, 17 aprilie: Universitatea Cluj…

- Peste 370 de sportivi de la 73 de cluburi au luat startul in weekend-ul tocmai incheiat la Cupa Romaniei U20 Calarași 2024, pe saltelele din Sala Polivalenta „Ion C. Neagu", in lupta lor pentru mult ravnitele medalii. Luptatorii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș, fiind la prima lor participare la aceasta…

- Peste 370 de sportivi de la 73 de cluburi au luat startul la Cupa Romaniei U20 Calarași 2024, pe saltelele din Sala Polivalenta "Ion C. Neagu", pentru a lupta pentru mult ravnitele medalii. Luptatorii ACS de Lupte BSG Targu Mureș, fiind la prima lor participare la aceasta grupa de varsta, au obținut…