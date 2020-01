Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor a implinit 31 de ani și a marcat momentul cumare fast, sarbatorindu-și ziua de naștere intr-un club select din Dubai. SoraMonicai Gabor și-a surprins invitații cu cele mai selecte bauturi.„Ce aniversare frumoasa am avut noaptea trecuta și toate mulțumirile mele merg spre incatatoarele mele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi seara, la bilantul primului mandat de sef al statului, ca actiunile sale de politica externa in acesti ani s-au axat pe cresterea rolului Romaniei in Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana, precum si pe extinderea si intarirea Parteneriatului strategic…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu presedintele Federatiei Romane de Ciclism, ca Eduard Novak a reusit sa creasca mult vizibilitatea ciclismului in Romania. ''Au fost discutii interesante, dl Novak a reusit sa creasca foarte mult…

- Echipajele de salvare din Romania trimise in Albania intervin in zonele afectate de cutremur și au reușit, dupa cateva ore de cautari, sa recupereze doua persoane decedate de sub daramaturi. Este vorba despre un cuplu, cei doi fiind gasiți imbrațișați, anunța MEDIAFAX.Pompierii romani intervin,…

- Peter Klosz, președintele Federației Romane de Triatlon, a murit in noaptea de duminica spre luni. Acesta avea 49 de ani, anunța Agerpres. Peter Klosz a murit din cauza unui infarct miocardic. "Peter Klosz este cel care a reusit sa aduca in Romania, la Targu Mures, competitii internationale extrem de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Gala "Femeile liberale premiaza excelenta", realizata de Organizatia Femeilor Liberale si PNL Sibiu, ca motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult si nu a reusit de tot sa scape de comunism "se numeste PSD". In discursul tinut in fata femeilor…

- Municipiul Turda este campion in accesarea fondurilor europene la nivel national, in categoria oraselor din care face parte, avand nu mai putin de 12 contracte mari de finantare semnate, proiecte care se afla deja in implementare.

- Cosmin Ioan Toma, originar din Alba Iulia, este unul dintre cei mai apreciati bucatari din Romania. Este specialist in reinterpretarea preparatelor vechi si detine secretele a peste 500 de retete traditionale pe care le-a adunat de prin satele din judetul Alba.