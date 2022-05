(FOTO) O poveste din Bucium: locul unde s-au întâlnit Turnul Babel şi Arca lui Noe Copii din Ucraina, voluntari romani, bucatari olandezi si traducatori din Republica Moldova s-au "imbarcat" pe Arca lui Noe pentru doua ateliere de gatit, pretextul ideal pentru a le oferi micutilor refugiati de la Egros o zi de joaca si invatare in natura. Despre ce a insemnat pentru ei o zi de relaxare in natura, a rezumat Viktoria, mama a doi din cei 20 de copii de la Egros care si-au petrecut o parte din weekend la ferma sociala Arca lui Noe din Barnova: "Sa vezi atat de multi oameni fericiti sa te ajute, asta ne-a socat. Locuim fara plata, voluntarii organizeaza actiuni ca sa ne distreze.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

