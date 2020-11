FOTO – O polițistă a murit în județul Cluj într-un mod STUPID Un tragic accident s-a produs, sambata seara, 21 noiembrie, pe raza localitații clujene Mociu. O femeie, in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care iși desfașura activitatea in calitate de polițist in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a fost strivita de o autoutilitara neasigurata corespunzator in rampa. Femeia era casatorita, iar un copil minor a ramas orfan de mama. Potrivit polițiștilor care au efectuat cercetarea la fața locului, femeia se afla in curtea parinților sai. In acel moment, o autoutilitara Mercedes Vito parcata in rampa, tot in curtea gospodariei, a luat-o la… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

