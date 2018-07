Stiri pe aceeasi tema

- 13 case, 166 curti, 50 subsoluri/beciuri, 3 operatori economici, 2 tronsoane de drum national si 2 tronsoane de drum judetean Pompierii militari au continuat actiunile de limitare si inlaturare a efectelor generate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase. Peste 5.100 de salvatori ISU cu 1.800…

- O persoana a murit dupa ce a fost luata de viitura, iar 13 case, 166 curti, 50 subsoluri/beciuri au fost afectate din cauza ploilor si a vantului puternic din cursul zilei de marti si din timpul noptii, anunta IGSU. In localitatea Itrinesti, comuna Margineni, o persoana a fost surprinsa de viitura in…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, autoritatile au fost anuntate, marti dupa-amiaza, de faptul ca un barbat a fost surprins de o viitura in comuna Margineni, satul Itrinesti. La locul evenimentului s-a deplasat comandantul de detasament si un echipaj…

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a decedat in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite. […]

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Potrivit ISU Satu Mare, o persoana aflata pe camp, cu doua oi, in satul Gelu, a fost lovita de trasnet. Un echipaj SMURD a ajuns in zona, insa nu a mai putut salva persoana, fiind declarat decesul. Si animalele au murit. De asemenea, acoperisul unei case din localitatea Turt si opt tone de…

- Un nou accident foarte gra s-a petrecut in Teleorman. ''In noaptea de 6 mai, in jurul orei 2.00, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Nasturelu a avut loc un accident rutier. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat urmatoarele:…

- Reprezentantii ISU Neamt au fost solicitati, luni dupa-amiaza, in zona Horia, spre Cotu Vames, unde un angajat al Hidrocentralei Roman a descoperit cadavrul unui barbat plutind pe apa. „Am fost sesizati astazi de catre un angajat al hidrocentralei de la Roman despre aceasta descoperire. Angajatul a…