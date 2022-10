Stiri pe aceeasi tema

- PRINS… O cultura impresionanta de cannabis a fost descoperita, miercuri dimineața, intr-un imobil din municipiul Vaslui, in urma unor percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui. Persoana…

- Oamenii de stiinta sarbi au numit o noua specie de gandac dupa tenismanul Novak Djokovic datorita vitezei, rezistentei, flexibilitatii, durabilitatii si capacitatii acestei insecte de a supravietui intr-un mediu dificil, a informat vineri presa din Serbia, relateaza Reuters.

- Cercetatorii au facut o descoperire uimitoare cand au analizat probele de praf culese de o sonda spațiala japoneza de pe un asteroid aflat la 300 de milioane de kilometri de Pamant: o picatura de apa.

- O mina de razboi a fost descoperita, joi, plutind in deriva in Marea Neagra, iar marinarii militari intervin pentru neutralizarea acesteia. Fortele Navale au transmis printr-un comunicat de presa, ca dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” (DM-29) a iesit din portul Constanta, joi, in jurul…

- Descoperire impresionanta in siturile arheologice sapate de-a lungul drumului ce va face legatura intre Oradea si Autostrada 3. Intr-un mormant datat in epoca bronzului au fost gasite 169 de bratari din aur, 800 de margele confecționate din os și o brațara plurispiralata din cupru. Vestigiile aurifere…

- Regimentul Azov din Ucraina a fost declarat, marți, de catre Curtea Suprema a Rusiei, drept „organizație terorista”, informeaza Hotnews. Regimentul naționalist Azov a fost una dintre cele mai proeminente formațiuni militare ucrainene care lupta impotriva Rusiei in estul Ucrainei. Procurorul general…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, la intanirea cu ambasadorii G7, ca tara sa este pregatita sa reia transporturile de cereale din porturile de la Marea Neagra si asteapta un semnal de la Natiunile Unite si Turcia pentru a incepe transporturile, scrie The Guardian.…

- Fostul președinte din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, care a fugit din țara dupa protestele de amploare și apoi a demisionat, este așteptat sa se intoarca acasa, a declarat un ministru din noul Cabinet, citat de The Guardian. Intre timp, in Sri Lanka oamenii se intreaba unde este, de fapt, fostul șef…