Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| O noua ȘCOALA in ,,comuna smart” din județul Alba. Primarul localitații: „Cum arata astazi școala va arata maine țara” O noua școala iși va face ,,prezența” in comuna ,,smart” a Romaniei. Intr-o postare publicata pe un site de socializare din mediul online, Gheorghe Damian, primarul…

- Da! Acesta este un proiect important pentru urmatorii ani pe care il lansam oficial in dezbatere in mica noastra comunitate. De ce este nevoie de o noua școala? Dupa ce am construit prima școala smart din mediul rural din Romania, copiii noștri, care studiau pana acum in școlile de la oraș, se intorc…

- Inca o localitate din județul Alba calca pe urmele comunei Ciugud, cu ajutorul banilor europeni. Școala din Farau a fost modernizata și dotata atat de bine, incat mulți parinți au renunțat sa-și mai mute copiii la alte unitați de invațamant din oraș.

- Un exemplu demn de urmat ni-l ofera autoritațile din Ciugud, județul Alba, care demonstreaza ca, daca exista voința, pot fi realizate lucruri spectaculoase, in timp record, și chiar in mediul rural. Cu cateva zile inainte de inceperea cursurilor, au deschis prima școala Smart din Romania. Viața la țara,…

- Prima școala ”smart” din mediul rural din Romania se pregatește de inceperea cursurilor cu masuri speciale și cu un sistem inteligent inedit de acces in cladire care permite recunoașterea faciala a elevilor și profesorilor, poate vedea daca aceștia poarta masca și le ia in același timp temperatura. …

- Ministerul Educației pregatește modificari ale numarului de ore pentru materiile predate la școala. Unele discipline ar putea disparea, iar altele vor fi cu mai puține ore pentru elevi, pe saptamana. Din anul școlar 2020-2021, numarul de ore de școala din planurile-cadru se aproba prin ordin al ministrului…

- Președintele executiv al PNL Alba, Ion Dumitrel, a transmis miercuri un comunicat de presa in care anunța ca partidul pe care il reprezinta nu va avea candidat propriu la Primaria Ciugud, dar il va susține pe actualul primar exclus din PSD, Gheorghe Damian. Se lamurește astfel misterul legat de partidul…

- Ziarul Unirea PNL Alba va susține candidatura lui Gheorghe Damian la Primaria Ciugud. Ion Dumitrel: ”Pentru mine și pentru PNL Alba este o dovada de normalitate politica” Ion Dumitrel: PNL Alba respecta performanta administrativa de la Ciugud si a decis sa nu aiba un candidat propriu la primaria comunei…