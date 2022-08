Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a lansat portalul „Children of War” care conține informații despre copiii ucraineni disparuți și gasiți. Dupa datele oficiale prezentate pe site, de la inceputul razboiului și pana pe 2 august, situația este urmatoarea: 358 de copii uciși, 693 de raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați. Aplicația…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov continua investițiile in sanatate. Spitalul Județean de Urgența Ilfov și Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea vor primi 418.000 de lei pentru achiziția a cinci incubatoare pentru bebeluși. Decizia a fost luata in ședinta Consiliului Județean Ilfov. „Cei peste 400…

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere dintr-un parc, aflat in imediata apropiere a mall-ului din Kremenciuk, arata momentul in care rachetele rusești lovesc centrul comercial. In imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. Cel putin…

- Pompierii au intervenit, duminica, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la un depozit de alimente de la Therme, Balotesti, județul Ilfov. Pana la acest moment, nu sunt raportate victime. La fața locului se afla 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o scara, descarcerare…

- Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o Ordonanta in baza careia vor fi dublate alocațiile pentru elevii care participa la olimpiade, iar premiile pentru olimpiadele nationale se vor majora. Astfel, premiul I va fi 1.000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mentiunea…

- Un tobogan gonflabil de la un mall din Cluj-Napoca s-a rasturnat, iar mai multi copii au cazut de la inaltime. Un consilier local cere verificarea tuturor acestor instalatii. „Ieri (sambata – n.r.) s-a rasturnat toboganul gonflabil de la Iulius cu copii cu tot in el. Copiii au cazut unii peste altii…

- Mai multe descinderi au loc, joi, in Capitala și in județul Ilfov, la membrii unei grupari de trafic de persoane care exploata copii. Cei mici erau agresați fizic și erau obligați sa cerșeasca, sa vanda flori ori sa speleze parbrize in intersecțiile din Capitala, chiar și 12 ore pe zi, arata anchetatorii. …

- De 1 Iunie, copiii vor putea vizita gratuit Camera Deputatilor. Accesul in Palatul Parlamentului se va face intre orele 10.00 si 17.00. Evenimentul „Porti deschise la Camera Deputatilor” va fi organizat la 1 iunie pentru sarbatorirea Zilei Copilului, potrivit memorandumului intern aprobat, marti, de…