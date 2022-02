FOTO/ O maşină în care se afla o familie din Ucraina, implicată într-un accident rutier în Neamț O mașina inmatriculata in Ucraina, care transporta cetațeni ucraineni, a fost implicata intr-un accident rutier, sambata dimineața, in județul Neamț. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 6.30, pe raza comunei nemțene Dulcești. La volan se afla o femeie in varsta de 47 de ani. Aceasta a fost transportata la spital, iar medicii spun […] The post FOTO/ O masina in care se afla o familie din Ucraina, implicata intr-un accident rutier in Neamț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

