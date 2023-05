FOTO. O mașină a explodat într-o stație de alimentare cu gaz din Ilfov. Un om a murit O persoana a murit și alta a fost ranita, duminica dimineața, dupa ce un autoturism a explodat intr-o statie de alimentare cu gaz natural comprimat, din localitatea Pantelimon, județul Ilfov. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Incidentul s-a produs duminica, in jurul orei 05.35. „Alimentarea cu gaze a fost oprita, traficul in zona a […] The post FOTO. O mașina a explodat intr-o stație de alimentare cu gaz din Ilfov. Un om a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit și altul este grav ranit dupa explozia unei mașini in stația de alimentare cu gaz. O explozie a avut loc, duminica dimineața, in jurul orei 05:35, la o stație de alimentare CNG din localitatea Pantelimon, județul Ilfov. Pompierii au fost solicitați sa intervina la o explozie la un autoturism…

- Apar primele imagini de la explozia puternica care s-a auzit duminica dimineața in Pantelimon, județul Ilfov. O mașina care era alimentata intr-o stație GPL din Pantelimon a explodat. Un om a murit, iar altul a fost grav ranit.Mai multe instituții ale statului fac anchete dupa ce o mașina a explodat…

- O explozie teribila a avut loc, duminica dimineața, intr-o stație de alimentare cu gaz, in localitatea Pantelimon, județul Ilfov. O mașina a fost aruncata in aer și un tanar in varsta de 26 de ani, angajat al stației de alimentare, a murit pe loc.

- O persoana a decedat, iar alta a fost transportata la spital, dupa ce un autoturism a explodat intr-o statie CNG din localitatea Pantelimon. „In cursul diminetii de astazi, in jurul orei 05,35, am fost solicitati sa intervenim la o statie CNG (n.r. - Gaz natural comprimat) din localitatea Pantelimon,…

- Eveniment nefericit in Romania, in dimineața zilei de duminica, 21 mai 2023. O mașina a explodat intr-o stație de alimentare cu GPL. O persoana a murit pe loc, cealalta se zbate intre viața și moarte la spital. Evenimentul nefericit a avut loc in Pantelimon, Ilfov. Iata comunicarea transmisa de ISU:…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, duminica dimineața, la o explozie a unui autoturism aflat intr-o stație de alimentare cu gaz din localitatea Pantelimon, județul Ilfov, informeaza Știrile ProTV. Potrivit primelor informații, o butelie de gaz din autoturism a explodat in timpul incarcarii.In…

- Doua fete și un baiat și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat, in plin, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in Mehedinți. Tragedia a avut loc pe DN 56A, la iesire din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura. Potrivit ISU Mehedinti, accidentul rutier s-a produs intre un autotren…

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…