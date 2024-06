Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia. Impact intre o mașina și o ambulanța, in zona Stadion Un accident rutier s-a produs duminica seara, in jurul orei 20:45, in municipiul Alba Iulia, zona Stadion. In evenimentul rutier au fost implicate o mașina și o ambulanța, fara pacient. Potrivit ISU Alba, Detașamentul…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica seara, pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs in zona Stadion. In accident ar fi implicate un autoturism și o ambulanța SAJ, fara pacient. Forțe alocate: o ASAS, a transmis ISU Alba. Post-ul O Ambulanța a fost implicata…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, marți, pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, sensul de mers Teius- Alba. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism rasturnat pe plafon. Trei persoane sunt ieșite din mașina, exista pericol…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, sensul de mers Teius- Alba. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism rasturnat pe plafon. Trrei persoane sunt ieșite din malina, exista pericol de…

- Garda de intervenție Blaj intervine, joi, pentru asigurarea masurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localitații Craciunelu de Jos. Este vorba despre doua autoturisme implicate in care se aflau trei persoane, neincarcerate, conștiente. Forțe alocate:…

- La data de 7 mai 2024, in jurul orei 20.50, la intersecția cu sens giratoriu dintre strazile Marașești și centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia, o femeie de 43 de ani, din comuna Daia Romana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, marți dimineața, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DN 1, in zona localitații Santimbru. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident produs intre un autoturism și o…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, luni, in jurul amiezii, pentru asigurarea masurilor specific, la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu, in zona Ampoi 3. Sunt implicate doua autocamioane și un autoturism. O persoana aflata in autoturism are nevoie…