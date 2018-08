Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de marele concert din aceasta seara, cantarețul italian, Al Bano a vizitat Cetatea Alba Carolina. Acesta a fost asaltat de fani, lucru care nu l-a deranjat, ba chiar s-a bucurat de primirea caduroasa oferita de albaiulienii și turiștii care se aflau la ora 11.00 pe Pietonala Mihai Viteazul.…

- In mesajul transmis cu ocazia Zilei Imnului Național, premierul Viorica Dancila a avut un nou “derapaj” și a mutat Cimpia Libertații la Alba Iulia. „Desteapta-te, romane! le-a insuflat curaj romanilor in multe momente ale istoriei moderne. I-a mobilizat si pe cei care la 1 decembrie 1918 s-au…

- Cantaretul croat Oliver Dragojevic a murit duminica dimineata la varsta de 70 de ani, intr-un spital din orasul sau natal Split, situat pe coasta croata a Marii Adriatice. El a fost diagnosticat cu cancer pulmonar in urma cu un an, informeaza agentia croata Hina.

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a admis luni ca este interesat de o candidatura la alegerile europarlamentare, adaugand totodata ca echipa cu care lucreaza in administratia locala este una „puternica” si exista oameni care pot sa preia conducerea. VEZI: SURSE: Mircea Hava și-a negociat…

- Aflata la a 59-a editie, Olimpiada Internationala de Matematica se desfașoara in perioada 3-14 iulie, la Cluj-Napoca. A devenit cea cea mai mare competitie din domeniul stiintelor exacte care reunește 114 țari ale lumii și 615 concurenți, 263 de lideri, deputy-lideri și observatori, aproximativ 900…

- Capitala minifotbalului romanesc se muta in aceste zile la Alba Iulia. In anul centenarului, Federația de Minifotbal din Romania organizeaza Campionatul Național in Cetatea Alba Carolina sub sloganul „Unirea Minifotbalului Romanesc”. Cele mai bune 20 de echipe din țara se vor duela timp de 3 zile pentru…

- Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej a organizat sambata, 16 iunie, excursia tematica „Omagiul olimpicilor pentru Centenarul Marii Uniri”, finanțata de Consiliul Județean Cluj, activitate la care au participat 50 de elevi din ciclul gimnazial. In Anul Centenar, școala dejeana a ales sa aduca un elogiu…

- Alba Iulia e pregatita pentru invazia de nume colosale, din tot ce-a dat Romania mai bun. In 2018, la Alba Iulia, va avea loc Marea Unire a muzicienilor romani. SARBATOAREA MUZICII va avea loc la Alba Iulia, din 22 pana in 24 iunie, in Cetatea Alba Carolina. Vineri, de la ora 21.00, caștigatorii Vocii…