- Registrul Auto Roman a postat fotografii cu una dintre cele mai simpatice masini construite in secolul XX, un autovehicul cu trei roti, si motor de 11 CP, vehicul ce putea atinge 80 km/h. Masinuta a fost produsa de Messerschmitt, companie cunoscuta pentru avioanele din al Doilea Razboi Mondial. Messerschmitt…

- V. Stoica Starea tehnica precara a unor autoturisme poate fi cauza producerii accidentelor rutiere, iar inspectorii Registrului Auto Roman efectueaza, sistematic, alaturi de polițiștii de la Rutiera, controale in trafic. Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele…

- Pele a implinit 82 de ani. Legenda fotbalului mondial le-a transmis un mesaj video suporterilor. „Prieteni din Brazilia si din lumea intreaga, sunt fericit, foarte fericit sa fiu aici cu voi si pentru ca Dumnezeu mi-a dat sanatate pentru a va putea multumi pentru tot ce am primit. Optzeci si doi de…

- Xhevat Prekazi (65 de ani), fotbalist cu 6 sezoane și doua titluri la Galatasaray, susține ca a fost mult mai talentat decat Gica Hagi (57 de ani). Gica Hagi este considerat o legenda in Turcia. Multe voci, printre care și Emre Belezoglu, il numesc cel mai mare fotbalist care a evoluat vreodata in prima…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a aprobat Ordinul privind Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare. „Intram in linie dreapta cu schema de ajutor de stat pentru industria prelucratoare. Am semnat Ordinul…

- Sursa foto: Unsplash In bucataria italiana, sosul Ragu este foarte des intalnit in rețetele cu paste. Este un sos creat pe baza de carne, originar din regiunea Bologna. In mod tradițional, sosul Ragu este folosit de italieni in cazul pastelor proaspete tagliatelle sau pentru lasagna, dar poate fi folosit…

- Sefa agentiei de meteorologie din Ungaria, Kornelia Radics, si adjunctul sau, Gyula Horvath, au fost inlaturati din functii, luni, dupa ce in urma cu doua zile, focul de artificii programat la Budapesta de Ziua Nationala a fost amanat din cauza unor alerte de vreme extrema, relateaza BBC si AFP. Radics…