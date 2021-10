O biserica a fost distrusa in totalitate de cutremurul care a lovit insula greceasca Creta. Printre daramaturi, s-a gasit o icoana ramasa intacta, fara sa cada. Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 a dus la prabușirea bisericii Agios Nikolaos din Xirokampos Ziros. Din imaginile publicate in presa, se poate observa icoana inconjurata de ruinele lacașului de cult. Potrivit autoritaților, au fost […] The post FOTO O icoana a ramas intacta, dupa ce biserica s-a prabușit in cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .