- Este posibil ca telescopul spatial James Webb sa fi gasit cea mai indepartata galaxie observata vreodata.La doar o saptamana dupa ce au fost dezvaluite primele imagini ale telescopului spatial James Webb, cel mai puternic proiectat pana acum, este posibil ca acesta sa fi gasit deja cea mai indepartata…

- Telescopul spațial James Webb a fost lovit de un meteorit, iar daunele sunt „semnificative și imposibil de corectat", potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Telescopul spațial James Webb a fost lovit de un meteorit. Daunele sunt „semnificative și imposibil de corectat”, potrivit Sky News.Ca orice nava spațiala, telescopul a intalnit micrometeoriți, iar senzorii sai au detectat șase deformari pe panourile oglinzii primare, care au fost atribuite loviturilor.…

- Dupa o prima fotografie publicata cu o zi inainte, NASA a dezvaluit, marti, 19 iulie, totalitatea primelor imagini primite de la cel mai puternic telescop spatial conceput vreodata, James Webb, care marcheaza inceputul operatiunilor sale stiintifice asteptate de ani buni de astronomii din intreaga lume,…

- ​Ideea unui super-telescop spațial a aparut acum mai bine de 35 de ani, iar lucrul in fabrici a inceput in 2004. Acum, ca James Webb a trimis primele imagini, istoria lunga a acestui telescop poate fi privita cu detașare. Pare greu de crezut, dar in 2002 se credea ca telescopul poate fi construit cu…

- FOTO: Cum arata fotografiile recepționate de NASA de la telescopul Webb. Imaginile sunt la fel de spectaculoase precum Universul NASA a dezvaluit marti, 12 iulie, un nou set de imagini de la noul sau telescop spatial James Webb. Prima imagine de la telescopul spatial James Webb, care a costat 10 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a facut publica luni prima fotografie realizata de telescopul spațial James Webb al NASA - o imagine a unui roi de galaxii, cea mai detaliata imagine a universului timpuriu care a fost vazuta vreodata, relateaza Reuters.

- Telescopul spatial James Webb, cel mai puternic telescop stiintific spatial construit vreodata, a fost lovit miercuri de un "micrometeorit de marimea prafului", informeaza joi agentia DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…