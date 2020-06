FOTO | O frumoasă filă din administrația județului: Cazul comunei Pătârlagele Prioritizarea investițiilor in infrastructura de invațamant se reflecta in calitatea pregatirii generației de maine, care va asigura viitorul fiecarei localitați. Asta o știe și primarul orașului Patarlagele, care a avut provocarea de a aduce localitatea pe care o conduce la nivelul unui oraș european. Conștientizand ca cele doua licee din Patarlagele, reprezinta o alternativa pentru … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

