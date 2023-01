Stiri pe aceeasi tema

Un barbat care fura ochelarii expuși in vitrina unui magazin din Fagaraș, in noaptea dintre ani, a fost prins de un jandarm - handbalist aflat in timpul liber.

Noaptea de Anul Nou din Franta, cunoscuta pentru o „traditie" a incidentelor violente, s-a desfasurat fara evenimente „notabile", potrivit ministrului de interne Gerald Darmanin, care a dat ordin sa fie intensificate semnificativ patrulele pe strazi. Ca urmare, comparativ cu anul trecut, au fost…

Un cutremur cu epicentrul in zona Vrancea a avut loc duminica dimineata, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Simona Halep a postat sambata seara o fotografie pe pagina sa de Facebook, alaturi de un mesaj in care isi exprima speranta ca anul care vine va fi mai bun decat 2022. Sportiva este surprinsa langa un brad impodobit. Simona Halep a ales sa poarte pentru noaptea dintre ani haine de iarna, groase, in…

Noaptea dintre ani este una speciala pentru noi toți. Fie ca alegem sa petrecem acasaa, cu familia, sa plecam intr-o vacanța sau sa mergem la un restaurant, un lucru e cert: cu toții așteptam cu bucurie sa ne infruptam din bucatele speciale! Fie ca alegeți sa credeți in superstiții sau sunteți genul…

renurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sarbatori legale, la un interval de 10 minute, in perioada sarbatorilor de Craciun și in noaptea de Revelion, anunța Metrorex.

In urmatoarele patru saptamani, temperaturile se vor situa peste cele normale pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii. Cantitațile de precipitații vor fi excedentare mai ales in sud-vest, vest, nord-vest și centru, din 5 pana pe 19 decembrie, scrie Mediafax.

Primaria Iași a inlocuit focul de artificii din noaptea de Revelion cu un spectacol de drone și lasere, anunța USR Iași pe pagina de Facebook, dupa ce consilierii sai au cerut acest lucru in Consiliul Local. „Iubim animalele și ne place tehnologia. Traim in secolul 21, era tehnologiei, iar posibilitațile…