FOTO. O femeie, rănită grav în Parcul IOR din București, după ce un copac s-a prăbușit peste ea O femeie in varsta 82 de ani a ajuns la spital duminica, fiind ranita dupa ce un copac s-a prabușit peste banca pe care aceasta statea, in parcul IOR din București. „In jurul orei 17:30 am intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o persoana in varsta de 82 de ani, ranita de caderea unui copac, […] The post FOTO. O femeie, ranita grav in Parcul IOR din București, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in parcul IOR din Capitala. O femeie de 75 de ani a fost ranita dupa ce un copac s-a prabusit din senin. Femeia a fost scoasa de trecatori inainte ca echipajele de salvare sa ajunga la fata locului. Este constienta si fost transportata la spital cu rani la un picior.

- Momente de panica in parcul IOR din Capitala. O femeie a fost transportata la cea mai apropiata instituție medicala din zona, dupa ce un copac mare s-a prabușit peste ea. Afla in randurile de mai jos in ce stare se afla victima, potrivit informațiilor disponibile pana la momentul redactarii acestui…

- O femeie in varsta 82 de ani a ajuns la spital, fiind ranita in urma prabusirii unui copac in parcul IOR din Capitala, informeaza Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov."In jurul orei 17:30 am intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o persoana in varsta de 82 de ani,…

- Aeroportul Brașov-Ghimbav, primul aeroport construit in ultimii 50 de ani in Romania, a fost inaugurat astazi. Primul avion cu pasageri a aterizat in urma cu cateva momente pe Aeroportul Brașov Ghimbav. Pasagerii au fost intampinați cu covor roșu. Primul zbor la Aeroportul Brașov Ghimbav a fost o cursa…

- Un polițist aradean a agresat o femeie in varsta de 70 de ani, in centrul orașului, in zona Piaței Catedralei, informeaza Poliția. Barbatul, in varsta de 46 de ani, polițist la IPJ Arad, pe fondul unor conflicte mai vechi, a lovit-o pe femeie, chiar in centrul orașului Arad. Polițistul este cercetat…

- Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, marți dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren, la o trecere cu cale ferata din județul Harghita. Un accident grav s-a produs in localitatea Racu, din județul Harghita, cand un autoturism care traversa o cale ferata…

- O femeie din Ucraina a produs, joi dupa-amiaza, un grav accident in localitatea Varfu Campului, din județul Botoșani. In urma accidentului șase persoane au fost ranite. O ucaineanca in varsta de 41 de ani, a intrat cu mașina, pe care o conducea, intr-o alta masina condusa de un barbat de 36 de ani,…

- Ioana Theodoru Locuitorii din București și județul Ilfov sunt terorizați de aparițiile, tot mai frecvente, ale vulpilor. Fie ca sunt vazute prin gradini, pe campuri, chiar și prin parcuri, vulpile dau bataie de cap orașenilor care nu sunt foarte obișnuiți cu prezența lor. Chiar și specialiștii de la…