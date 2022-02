FOTO | O femeie, prinsă pe Aeroportul Otopeni cu un kilogram de cocaină în stomac Femeia din Brazilia a ajuns pe Aeroportul Otopeni, pe 14 februarie, iar in urma unui control, politistii de frontiera si vamesii au descoperit ca femeia ingerase o cantitate importanta de droguri. Drept urmare, femeia a fost transportata la un spital din Bucuresti, acolo unde a eliminat aproximativ un kilogram de droguri.Cocaina era ambalata in mai multe pachete, iar potrivit medicilor, daca unul dintre pachete s-ar fi spart, femeia ar fi putut sa moara."La data de 17.02.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

