- Cum barbatul nu are bani, traiește din mila colegilor care opresc in parcare și care ii cumpara apa sau mancare. Cazul a fost adus in atenție de un șofer de TIR care administreaza pagina ”Omul Șoselelor”.”Acest om vine din țara aia unde bombardamentele sunt la ordinea zilei, Ucraina. Lucreaza ca si…

- Primul tren care a trecut granița in Romania, din Ucraina, dupa 16 ani, miercuri, 22 februarie, o garnitura de test, formata dintr-o locomotiva și un vagon, s-a incurcat in cablurile de fibra optica in gara Sighet. Problema rezolvata cu prajina Pentru a salva situația și a nu lasa locuitorii fara internet…

- Au hotarat sa stea in Romania ca sa fie mai aproape de casa. Și-au adus viața de dinainte de razboi in telefoanele mobile, pline cu poze. Nu pot uita nici acum cat de mare a fost panica atunci cand rușii au dat primele atacuri. Este povestea Nataliei și a surorii ei, Anastasia.

- O mama ucraineanca refugiata in Romania in martie 2022 și ajunsa in Gara de Nord a fost ajutata de un adolescent roman și, dupa un an, femeia a vrut sa-l reintalneasca. A postat un mesaj pe Facebook și i-a raspuns chiar Andrei, baiatul pe care-l cauta. „Dragi romani, scriu o carte despre cat de grozavi…

- Un echipaj SMURD din cadrul Statiei de pompieri Campeni, județul Alba, si o ambulanta SAJ cu medic au fost trimise sa intervina duminica in localitatea Scarisoara, la un caz medical. „Din cauza drumului greu accesibil si a zonei inzapezite, au fost suplimentate fortele de interventie cu o autospeciala…

- Serviciiile de intervenție au preluat, duminica, o femeie de 33 de ani care a nascut in urma cu trei zile, aflandu-se in luna a șaptea de sarcina. Insa aceasta nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul, anunța ISU Alba.

- Harkov, Bahmut, Krivii Rih, Dnipro, dar și o comuna de langa capitala Kiev au fost localitațile lovite de rachetele rusești care au produs adevarate tragedii. Numarul de persoane ucise sare de 20, iar peste 100 sunt in grija medicilor la spitale. Cel mai devastator atac a fost in orașul Dnipro, acolo…

- Nici frigul nu a facut-o sa se mute. Vera Derevenco, refugiata din Ucraina care traiește din luna martie in centrul de triere din postul vamal Palanca, a intimpinat noul an in cort. Femeia și-a decorat locuința cu crenguțe de brad, iar pe masa de Revelion a avutea slanina, gustare indragita in țara…