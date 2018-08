Stiri pe aceeasi tema

- Romania will take part in the Invictus Games, due during the period of October 20 and October 27, in Sydney, Australia, with a team formed of 15 military personnel, who were wounded in various military actions. "The event contains several sport disciplines, adapted for people with disabilities,…

- O fetița din Marea Britanie a murit dupa ce a fost aruncata dintr-un castel gonflabil, pe o plaja din Norfolk. O femeie care a fost martora la incident a scris pe Facebook ca fetița, in varsta de 4 ani, se juca intr-un castel gonflabil cand acesta a explodat, scrie The Guardian, potrivit Digi24.ro.

Daca va gandeați ca ați avut o zi grea la munca, cu siguranța nu a fost mai dificila ca a valentului de la un hotel de lux din Sydney, Australia. Acesta a fos insarcinat sa parcheze un Porsche Carrera pentru un oaspete, dar a reușit sa intre sub SUV-ul staționat in fața și sa-l izbeasca