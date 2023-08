FOTO: O femeie a fost rănită într-un accident rutier la Petrești Intervenție in cazul unui accident rutier produs pe Drumul Național 61, pe raza localitații Greci din comuna Petrești. La fața locului s-a constatat ca este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme la volanul carora se aflau doi barbați in varsta de 19 și respectiv 58 de ani. In urma impactului, o femeie, pasagera uneia dintre mașini, a avut nevoie de ingrijiri medicale și a fost transportata la spital. In prezent se efectueaza cercetari pentru a se stabili toate imprejurarile in care s-a petrecut accidentul. FOTO: ISU Dambovița _____________________________________ Gazeta Damboviței și… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

