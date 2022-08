Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, patru adolescenți din Campia Turzii au varsat 7 flacoane cu detergent și șampon in fantana arteziana din Cartierul Sancrai. Primarul din Campia Turzii i-a identificat pe cei care au facut „spume”.

- Canicula ii impinge pe oameni, de la mic la mare, sa faca lucruri necugetate, toate pentru a se putea racori puțin. O cititoare TurdaNews ne-a transmis ca „fantana arteziana din Parcul Central (Campia Turzii) a devenit baie publica mai nou și nimeni nu face nimic”. „Nu mi se pare normal ce se intampla…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu (PNL), a explicat ca, pentru o perioada de timp, a detinut pasaport de cetatean roman cu domiciliul in strainatate si o carte de identitate de cetatean roman cu domiciliul in Lugoj, acesta fiind motivul pentru care a fost destituit din functie de prefectul…

- Judecatorul Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, si-a gasit joi dimineata masina vandalizata. Persoane inca neidentificate au scris pe masina, cu vopsea neagra, mesaje de amenintare, dar si litera „Z". Incidentul vine la doar doua zile dupa ce judecatorul l-a condamnat pe primarul…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a anunțat, astazi, ca este aproape de finalizare construcția Gradiniței din cartierul Sagricom al municipiului Targoviște. Este vorba de cartierul destinat tinerilor in care au Post-ul Prima gradinița din cartierul Sagricom este aproape finalizata apare…