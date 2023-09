FOTO | O explozie solară a creat o breșă în câmpul magnetic al Pământului: S-a produs un fenomen spectaculos O anormalitate remarcabila in campul magnetic al Pamantului a provocat recent apariția unor aurore deosebit de spectaculoase in Europa și America de Nord. De obicei, celebrele lumini nordice au o nuanța verzuie, dar in acest caz, aurorele au avut o tonalitate roșie, un fenomen rar intalnit. Aceasta exhibiție neobișnuita a fost generata de o explozie masiva de plasma cunoscuta sub denumirea de ejecție de masa coronala (CME) provenita de la Soare, conform Descopera.ro. Pe 24 septembrie, o explozie solara a afectat Pamantul, creand o breșa in campul magnetic al planetei, ceea ce a permis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a lasat Europa in aceasta vara și s-a transferat in SUA, la Inter Miami. Starul argentinian s-a adaptat rapid la noua echipa și marcheaza la foc automat, devenid idolul suporterilor. Pentru ca se simte atat de bine in America, el și-a cumparat și casa, pentru care a scos din cont aproape…

- Procesul de formare a diamantelor are loc in straturile adanci ale scoarței Pamantului, situate aproximativ la 150 de kilometri sub suprafața. Aceste pietre prețioase se dezvolta in condiții intense de temperatura și presiune.Ulterior, diamantele sunt aduse la suprafața in mod rapid prin erupții…

- Ansambluri folclorice din America, Europa și Asia iși dau intalnire, la finalul acestei saptamani, la Cluj-Napoca, in cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Serbarile Transilvane”.

- Europa și America sunt – la propriu – in ape fierbinți, dar atenția transatlantica este direcționata in alta parte, scrie Politico. De cateva luni deja, oamenii de știința au tras semnale de alarma cu privire la creșterea neobișnuita a temperaturilor pe pamant și in oceane, dar politicienii nu au luat…

- Europa și America se topesc! De luni de zile, oamenii de știința trag un semnal de alarma, incercand sa avertizeze ca au loc schimbari neobișnuite de temperatura.Inceputul lunii iulie a adus cea mai calda saptamana inregistrata vreodata, iar luna iunie a fost cea mai caluduroasa din istorie. In același…

- Andia, una dintre cele mai in voga artiste din Romania, colaboreaza cu 3 Sud Est. Cantareața, in varsta de 26 de ani, asculta piesele trupei inca de cand era mica.3 Sud Est și Andia colaboreaza pentru prima data și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu…

- Norvegianul Jens Stoltenberg, aflat la conducerea NATO din 2014, a anuntat ieri ca va ramane in functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice pentru inca un an, au transmis AFP si Reuters, preluate de Agerpres. ”Sunt onorat de decizia aliatilor din NATO de a-mi extinde mandatul de secretar…