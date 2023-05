Stiri pe aceeasi tema

- Caprioara, surprinsa intre blocuri. Fotografia unei caprioare in mijlocul unei parcari betonate, plina cu mașini, a devenit virala pe Facebook. Imaginile a fost postate pe grupul „Traiesc in Florești – Cluj”, informeaza Monitorul de Cluj. „Cat alții au simțit cutremurul, a aparut frumusețea aceasta…

- Imagini greu de ințeles au fost surprinse in localitatea Floresti din judetul Cluj. O fetita a fost filmata in timp ce se balanseaza intr-un leagan, montat pe balconul deschis al unui apartament de la ultimul etaj. Un pericol urias, care intr-un moment de neatentie s-ar putea transforma intr-o tragedie.„I-a…

- Doi copii au fost filmați astazi in timp ce se plimbau pe acoperișul unui bloc dintr-o localitate din județul Cluj, unul dintre ei fiind doar la un pas de o tragedie cumplita. Evenimentul a avut loc in Florești, județul Cluj, unde doi copii se plimbau pe acoperișul unui bloc, nefiind conștienți la ce…

- Doi militari au fost raniți in timpul unui exercițiu de tragere in poligonul de la Florești. Aceștia fac parte din Divizia 4 Infanterie Gemina Doi militari au ajuns de urgența la spital, dupa ce o grenada a explodat in țeava unui aruncator AG 40 in timpul unui antrenament, in poligonul din Floresti,…

- Probleme nenumarate la nodul rutier Alba Iulia Nord de pe autostrada Sebeș-Turda. Dupa ce in toamna anului trecut in zona a aparut o tasare majora in corpul autostrazii, in timpul lucrarilor de reabilitare, a ieșit la iveala o noua fisura.

- Capitala ramane cel mai atractiv oraș pentru romanii care iși schimba domiciliul. Daca ne uitam la nivel de localitate, Capitala e urmata de Iași ca flux migrator, și de Vaslui, Galați și Cluj. Vin apoi Brașovul, Timișoara, Constanța și comuna Florești (Cluj). Daca analizam datele la nivel de județ,…

- Firma bucureșteana Supercom se ocupa de ridicarea gunoaielor menajere din tot județul Cluj pentru urmatorii 10 ani. La final de ianuarie 2023, a intrat și la Florești, iar de atunci sesizarile cetațenilor au fost in numar foarte mare.