- Cantareața americana Beyonce a scris un articol pentru numarul din septembrie al ediției americane a revistei Vogue in care vorbește despre problemele pe care le-a avut in timpul celei de-a doua sarcini, corpul sau, copiii ei și alte aspecte ale vieții sale, potrivit bbc.com. Edițiile de septembrie…

- Celebra cantareața Corina Bud și-a șocat fanii dupa ce a devenit protagonista unei situații de-a dreptul șocante! Și ceea ce este și mai scandalos este faptul ca vedeta a pus in pericol viața fiului sau!

- Astazi, in judetul Constanta, s a incheiat campania ldquo;O viata cat un Centenar" demarata de Ministerul Afacerilor Interne prin care ii sarbatoreste pe toti romanii care, in Anul Centenar al tarii, implinesc 100 de ani, informeaza Prefectura Constanta. "Astfel, sapte persoane care s au nascut in anul…

- Selena Gomez a facut noi declarații surprinzatoare. Dupa noua desparțire de Justin Bieber și la scurt timp dupa ce acesta s-a impacat cu o fosta iubita, Selena Gomez a marturisit ca nu crede ca o sa se vindece vreodata de depresie.

- Traieste o noua tinerete si o noua poveste de iubire, care i-a trasformat viata! La 62 de ani, Nicoleta Voica a uimit o tara intreaga cand a anuntat ca s-a cununat. Indragita interpreta se bucura, din plin, de una dintre cele mai frumoase perioade din viata ei si de o poveste superba de dragoste alaturi…

- Interpreta de muzica populara Silvana Riciu a decis sa vorbeasca despre divorțul de partenerul ei de viața, cu care are doi copii. Cantareața de muzica populara Silvana Riciu a divorțat in secret zilele trecute. Artista și partenerul ei de viața au doi copii impreuna: Andrada Maria și Luca Andrei .…

- Interpreta de muzica populara Maria Carneci a facut apel la fanii sai, indemnandu-i sa mearga la medic pentru a depista daca au sau nu virusul hepatitei C. Cantareața de muzica populara Maria Carneci a fost invitata la emisiunea “Star Chef”, de la Antena Stars, unde a transmis un mesaj celor care o…