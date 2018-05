Stiri pe aceeasi tema

- De cand a slabit, Catalin Scarlatescu este asaltat de admiratoare. Recent, juratul de la „Chefi la cuțite” a fost cerut in casatorie. Reacția lui, dar și declarațiile care au urmat dupa acest moment de senzație au fost inregistrate.

- Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-a oferit mult-așteptatul inel de logodna.a oferit mult-așteptatul inel de logodna.

- Cristina Caramarcu, solista trupei The Humans, care reprezinta Romania la Eurovision 2018, a fost ceruta in casatorie la ceremonia de deschidere a evenimentului, ce a avut loc duminica seara, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Giani Kirita are o relatie speciala cu fiica lui, Roxana. Aceasta avea o relatie de doi ani cu un baiat agreat de fostul fotbalist, dar povestea s-a terminat chiar cand Giani Kirita se afla in Republica Dominicana. "Da, m-am despartit de iubit, acum o luna, dupa o relatie de doi ani. Motivul?...…

- Un barbat din Maroc iși acuza soția de tradare și a cerut cercetarea acesteia sub acuzația de adulter, dupa ce a aflat ca cei 9 copii pe care ii credea ai lui sunt facuți de fapt cu un alt barbat, scrie digi24.ro.

- Sub sloganul ”Te uiți o zi, razi o saptamana”, Mihai Bendeac alaturi de colegii sai vor pune in scena personaje cunoscute din media romaneasca, unele dintre ele ajunse celebre pe Youtube și pe rețelele de socializare.

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Alexandra Stan si iubitul ei, Bogdan, sunt implicati in mai multe proiecte, in SUA. Cantareața a venit pentru cateva zile in Romania. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea sa devina mamica, iar in luna aprilie va scoate un album, in Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentara.…