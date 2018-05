Accident auto în Buzești

Astăzi, în jurul orei 14:00, în Buzești, un accient de circulație a fost sesizat. La locul faptei s-a prezentat poliția, două ambulanțe și o mașină de descarcerare. În urma accidentului nu au fost victime, doar mașina fiind avariată. Foto: Darius Boitor