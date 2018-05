Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a reusit sa creeze un adevarat dezastru pe o atostrada din Texas. La un moment dat a oprit si a dat cu spatele fara sa mai tina cont ca asa ceva este total interzis sa faca pe un asemenea drum.

- Un baietel in varsta de 10 ani a cazut de 8 metri inlatime, dupa ce s-a rupt tiroliana. Copilul a suferit leziuni si a fost internat la Spitalul Judetean din Craiova. Totul s-a intamplat duminica, in Parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova.

- Doua caprioare au reusit sa supravietuiasca dupa ce li s-au tras doua sageti in cap, saptamana trecuta, in Oregon, SUA. Animalele au fost descoperite de un politist, pe marginea unui drum.

- Barbatul s-a certat minute bune la telefon cu sotia lui si a amenintat ca se va sinucide. Dupa ce a terminat convorbirea, barbatul in varsta de 43 de ani, si-a turnat pe cap benzina, dintr-o sticla, apoi a aprins bricheta. Barbatul a ars ca o torta sub ochii ingroziti ai unor rude. Omul…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp pe bulevardul Mamaia, lânga IPJ. Din primele informații, o femeie a fost ranita grav dupa ce a fost lovita de o mașina. Potrivit martorilor, femeia mergea pe axul drumului,…

- Scenele socante au fost surprinse pe camerele de supraveghere din blocul in care locuia agresorul. Acesta o loveste pe femeie cu pumnii si o trage de par cu o furie exploziva. Cel care isi bate cu bestialitate amanta se numeste Denry Vasquez si este un fost jucator de baseball, care acum nu si-a…

- Masina in care se afla barbatul de 38 de ani, impreuna cu sotia lui de 35 de ani, a fost izbita in plin de trenul care mergea spre Galati, dupa ce soferul a depasit coloana de masini aflata la calea ferata, fara sa respecte semnalele luminoase. "Conducatorul auto nu a respectat indicatiile…

- Tibi Ușeriu, aflat in fruntea ultramaratonului de la Cercul Polar, se confrunta cu greutați din punct de vedere fizic. Are corpul umflat și viscolul și zapada face ca inaintarea lui sa fie din ce in ce mai dificila.