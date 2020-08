Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca primarul Mihai Chirica nu i-a eliberat autorizatia pentru bannere si corturi de campanie, desi a depus solicitare in acest sens de trei saptamani."Suntem la cateva zile de…

- Astfel, la data de 16 iulie a.c., in jurul orei 09.00, politistii au depistat un barbat, de 69 ani, conducand un auto, pe bulevardul Carol I, din mun. Iasi, iar in urma verificarilor in bazele de date a rezultat faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea,…

- Un accident de circulatie s-a produs, astazi, in Iasi, pe strada Lascar Catargi, la intrarea in Institutul Regional de Oncologie. Un taximetru a intrat in coliziune cu o ambulanta Smurd, care pleca in interventie, avand pornite semnalele acustice si luminoase. Doua persoane au suferit leziuni, iar in…

- "Este al doilea insotitor de zbor BA, pe baza Iasi, care in mai putin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat in echipaj cu ei, am mancat laolalta, am glumit si am povestit de-ale fiecaruia, iar astfel de vesti ma mahnesc profund... Desi pe un zbor de Koln, #Robert devenise…

- Construit pe sapte coline (Cetatuia, Galata, Copou, Bucium-Paun, Sorogari, Repedea si Breazu), imaginile surprinse de reporterii "Ziarului de Iasi" de pe dealul Cetatuia arata ca, desi a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare (poate) prea accentuata din punct de vedere urbanistic, Iasul a ramas la fel…

- Sedinta de ieri a Consiliului Local (CL) de ieri a confirmat din nou lipsa oricarei opozitii politice la Iasi. PSD, PNL, PMP si ALDE traiesc intr-o „armonie deplina", iar primarului Mihai Chirica (ex-PSD, PNL) ii sunt aprobate aproape toate initiativele. Mai mult, liberalii incep sa aiba amendamente…

- Zeci de tramvaie au fost blocate in centrul Iasului, in jurul Colegiului National. Un autoturism s-a defectat chiar in intersectie si a ramas pe calea de rulare a tramvaielor Astfel, acestea s-au oprit una in spatele celeilalte, formand cozi spre Copou si spre Centru.

- Pandemia de COVID-19 provoaca drame printre pacientii care trebuie sa se trateze de cancer. In judetul Botosani, bolnavii sunt nevoiti sa mearga pe cont propriu 120 de kilometri, pana in judetul vecin, pentru a beneficia de tratament .