- Exportatorii de gaze naturale din Eurasia fac progrese in reorientarea operațiunilor. Rusia, care a vazut cum exporturile de gaze catre Europa au scazut vertiginos de la inceputul razboiului ruso-ucrainean, intenționeaza acum sa extinda livrarile catre Asia Centrala. Intre timp, Azerbaidjanul face progrese…

- Aproape 70 de persoane angajate la Ansamblul Academic de Dansuri Populare Joc au semnat un demers catre ministrul Culturii și cer restabilirea in funcție a directoarei Aliona Strimbeanu. Aceasta a fost suspendata printr-un ordin emis pe 11 iunie 2024, dupa ce cațiva dansatori de la Joc au aparut in…

- Președintele american Joe Biden a avertizat ca Rusia nu se va opri la Ucraina daca va caștiga razboiul și ca in realitate intreaga Europa este amenințata de Vladimir Putin, relateaza Kyiv Independent. El a declarat sambata, in timpul unei intalniri cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca „SUA sunt…

- Șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, avertizeaza ca NATO atrage Chișinaul intr-o confruntare militara cu Rusia și Belarus, avertizarea fiind facuta in contextul evaluarii amenințarilor la adresa Comunitații Statelor Independente (CSI), potrivit presei ruse de stat, TASS.

- Rusia a lansat un satelit in spațiu in februarie 2022 menit sa testeze componente pentru o eventuala arma antisatelit care ar putea fi dotata cu un dispozitiv nuclear, au transmis oficialii americani, potrivit Wall Street Journal. Detonarea unei astfel de arme in spațiu ar avea „consecințe devastatoare”.

- Vecina Ucrainei va participa la exercițiile militare ale blocului și la programul de achiziții comune de armament. Moldova și UE sunt pe punctul de a-și aprofunda cooperarea militara pana la un nivel fara precedent, Chișinaul sfidand avertismentele Moscovei cum ca aprofundarea

- Republica Moldova și UE intenționeaza sa semneze saptamana viitoare un acord de securitate, sporind cooperarea in sfera apararii, amenințarilor cibernetice și interferențelor externe la „niveluri fara precedent”, sfindand avertismentele Rusiei, scrie Financial Times, care prezinta in exclusivitate o…

- Creșterea craterului Batagaika este cauzata de dezghețul constant al solului din jurul craterului. Atunci cand solul inghețat se topește, pereții craterului se prabușesc și mai mult, ceea ce face ca acesta sa creasca și mai mult.