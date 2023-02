Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Mihailov-Moraru, noua ministra a Justiției, a fost prezentata echipei de catre Dorin Recean. In cadrul evenimentului, premierul i-a mulțumit fostului ministru, Sergiu Litvinenco, pentru programele inițiate și a menționat, ca reforma pe care trebuie sa o realizeze este „cea mai dificila”.

- Veronica Mihailov-Moraru a devenit noua ministra a Justiției. Pina astazi și din 30.08.2019, a pcupat funcția de secretar de Stat al Ministerului Justiției din Republica Moldova. Citeva date biografice: 2017, octombrie - 2019, august: Avocat, CA „Mihailov-Moraru Veronica", in colaborare cu Casa de Avocatura…

- Persista riscul ca pe teritoriul Republicii Moldova sa mai cada rachete. O spune șefa Ministerului de Interne, Ana Revenco, in cadrul ședinței de miercuri a Guvernului. Ministra a punctat ca avem probleme in sectorul energetic, iar refugiații ucraineni continua sa vina zilnic in țara noastra. Declarațiile…

- Procurorii investigheaza scurgerile de pe Moldova-Leaks, dar ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, deocamdata nu a fost audiat. „Se investigheaza situația concreta”, a spus ministrul la In Profunzime, transmite unimedia. „Din cite cunosc au loc investigații. IGP, sub conducerea PCCOCS investigheaza.…

- Concursul la șefia Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmeaza a fi suspendat sau chiar anulat, declara ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, intr-un mesaj pe Facebook, care este și membru al CSP. Se intampla dupa ce Iulian Groza, membru al Comisiei…

- Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, nu intenționeaza sa-și dea demisia in contextul scandalului scurgerilor de informații de pe Telegram. Dragalin spune ca a preluat șefia instituției in urma unui concurs transparent. Ea mai spune ca in condițiile in care veridicitatea informațiilor…

- Ungaria este interesata de o soluționare rapida a conflictului din Ucraina și solicita instaurarea pacii in aceasta țara. Acest lucru a fost anunțat de șeful Ministerului de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in timpul unui discurs la o conferința de presa dupa o intilnire la Budapesta cu omologul…

- Autorul atentatului sangeros de la 9 octombrie 2019, de Yom Kippur, in Sinagoga din Halle, in Saxonia-Anhalt, in estul Germaniei, Stephan Balliet, un adept al ideologiilor de extrema dreapta si complotiste, a luat pentru scurt timp ostatici doi agenti de la penitenciar, luni, in Inchisoarea Burg, in…