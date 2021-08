Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sebeș a achiziționat, prin intermediul Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului (SPAP), un utilaj multifuncțional, in valoare totala de 870.000 lei. In aceasta perioada, utilajul este utilizat pentru stropit și spalat stradal, rezervorul de lichid fiind confecționat din fibra de…

- SEBEȘ: Dezbaterea publica pentru obiectivul de investiții „Sisteme de iluminat treceri de pietoni Municipiul Sebeș” SEBEȘ: Dezbaterea publica pentru obiectivul de investiții „Sisteme de iluminat treceri de pietoni Municipiul Sebeș” Municipiul Sebes, prin Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului…

- Municipiul Sebes, prin Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș, aduce la cunostinta cetatenilor ca, in data de 24 august 2021, ora 11.00, la sediul Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș, str.Viilor, nr. 28, va avea loc dezbaterea publica a documentației, conform HCL…

- In urma unei hotarari a Consiliului Local al Municipiul Sebeș votata in ședința ordinara a lunii iulie, care a avut loc in date de 29.07.2021, Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș a primit in administrare un numar de opt platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere, aflate…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 28 iulie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Intotdeauna am respectat dreptul celorlalți la exprimare, intrebarile lor, iar cand lucrurile nu au stat exact cum s-a spus, am ieșit public pentru a pune adevarul pe tapet. Mi-a placut mereu lupta cinstita, sa uzez de argumente concrete, sa nu ”lovesc” pe la spate, iar la final sa imi pot privi ”adversarul”…

- Intotdeauna am respectat dreptul celorlalți la exprimare, intrebarile lor, iar cand lucrurile nu au stat exact cum s-a spus, am ieșit public pentru a pune adevarul pe tapet. Mi-a placut mereu lupta cinstita, sa uzez de argumente concrete, sa nu ”lovesc” pe la spate, iar la final sa imi pot privi ”adversarul”…

- Dorin Nistor, despre eliberarea din funcție a viceprimarului din Sebeș: „Trebuie sa fie o abordare pentru Municipiul Sebeș și nu o lupta politica” Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, a abordat in cadrul unui interviu la Radio Unirea FM, subiectul ședinței Consiliului Local Sebeș, de maine, 16…