Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Proiectul privind alegerea viceprimarului municipiului Alba Iulia va fi retras de pe ordinea de zi. Cine vor fi noii consilieri locali Proiectul privind alegerea viceprimarului municipiului Alba Iulia va fi retras de pe ordinea de zi. Cine vor fi noii consilieri locali Unul dintre proiectele…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marți, 18 februarie, de la ora 13.00, in ședința extraordinara. Vor avea de aprobat 18 proiecte, printre care confirmarea oficiala a demisiei viceprimarului Gabriel Pleșa, alegerea altui viceprimar, validarea mandatelor pentru doi consilieri locali – Rareș…

- Ziarul Unirea Prima reacție a lui Paul Voicu dupa demisia lui Gabriel Pleșa. Rareș Buglea, urmatoarea opțiune PNL pentru funcția de consilier local Paul Voicu despre demisia lui Gabriel Pleșa: ”Imi pare rau pentru decizia pe care a luat-o, dar ii respect alegerea. Rareș Buglea, urmatoarea opțiune PNL…

- ASA Cons Romania, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat si precomprimat, ANGAJEAZA: Electrician in constructii Tamplar / Dulgher pentru constructii Muncitori in structuri pentru constructii

- Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, nu aloca niciun leu municipiului Alba Iulia de Ziua Naționala a Romaniei, spre deosebire de Guvernul PSD care in urma cu 1 an a finanțat importante proiecte culturale și a alocat bani pentru realizarea unor investiții importante: Sala Unirii și-a recapatat astfel…

- Angajatorii care nu anunța locurile de munca vacante și ocuparea lor la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj, risca amenzi de pana la 10.000 de lei. Reprezentanții instituției reamintesc tuturor angajatorilor, persoane fizice și juridice de drept public sau privat ca, potrivit…

- Ziarul Unirea AJOFM Alba: Angajatorii sunt obligați sa anunțe locurile de munca vacante și ocuparea acestora Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba reamintește tuturor angajatorilor (persoane fizice/juridice de drept public sau privat) ca, potrivit art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind…

- Ziarul Unirea 1 Decembrie 2019, la Alba Iulia: Organizarea activitaților comerciale și a tarifelor de inchiriere in cadrul evenimentului Festival de Romania®, pe masa consilierilor locali 1 Decembrie 2019, la Alba Iulia: Organizarea activitaților comerciale și a tarifelor de inchiriere in cadrul evenimentului…