- De ce este slaba Liga 1. Motivul pentru care valoarea campionatului a scazut alarmant poate fi explicat și prin faptul ca echipele sunt pline de fotbaliști care au retrogradat in ultimii trei ani. Practic, televiziunile platesc 34,1 milioane de euro pe sezon pentru aceeași Marie, dar cu alta palarie. …

- Sortii au decis posibilele adversare ale echipelor romanesti prezente in preliminariile competitiilor europene. Astfel, daca va invinge in turul al doilea preliminar al Champions League campioana Suediei, Malmo FF, CFR Cluj va juca in turul al treilea fie cu formatia bulgara Ludogoret Razgrad fie cu…

- CFR Cluj va evolua cu Ludogoret Razgrad (Bulgaria) sau cu Vidi FC (Ungaria), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece de Malmo FF, in mansa a doua, transmite News.ro . La campioana Bulgariei evolueaza jucatorii Claudiu Keseru, Dragos Grigore si Cosmin Moti. Vidi FC este Videoton…

- Echipele romanesti isi afla adversarele din urmatorul tur al Europa League. Pe langa FCSB, U Craiova si Viitorul, CFR Cluj se va afla si ea la tragere, chiar daca va debuta marti in Champions League.

- Dupa ce au caștigat Supercupa in fața celor de la Craiova, adjudecandu-și cel de-al 11-lea trofeu in ultimii zece ani, campionii Romaniei abia așteapta meciul din prima etapa, de la Botoșani, dar mai ales duelul de marțea viitoare, de-acasa, cu Malmo, din Champions League. "Era important sa incepem…

- Romania va fi reprezentata de patru echipe, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul, in sezonul viitor al cupelor europene, informeaza news.ro.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa…

- Nicolae Dica iși face curaj, inaintea meciului cu Astra: ”Credem in titlu”. Daca pierde titlul, Dica va fi dat afara de Gigi Becali. ”Trebuie sa fim pregatiți pentru acest joc, sunt sigur ca ne așteapta un meci foarte greu. Atat timp cat avem șanse trebuie sa credem in ele, trebuie sa tratam meciul…

- FCSB a caștigat derby-ul cu U Craiova, 1-0, și pastreaza șanse la caștigarea campionatului, fiind la un punct in spatele celor de la CFR Cluj, cu o etapa inainte de final. Dupa meciul cu oltenii, jucatorii celor de la FCSB au vorbit despre lupta la titlu și s-au declarat convinși ca CFR Cluj nu va caștiga…