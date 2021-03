FOTO Nigeria: Cele aproape 300 de eleve răpite dintr-un internat au fost eliberate Gruparea de barbați înarmați ce rapise aproximativ 300 de fete de la un internat din nord-estul Nigeriei le-a eliberat, a anunțat guvernatorul statului Zamfara într-un mesaj pe Twitter, transmite Reuters.



UPDATE 09.19 Înaltul oficial a spus ca toate cele 279 de fete rapite au fost eliberate, adaugând ca cifra inițiala a celor rapite- 317 a fost eronata.



Atacatorii au rapit elevele din școala guvernamentala gimnaziala de științe pentru fete din orașul Jangebe la circa o ora dupa miezul nopții dintre joi și vineri.



În mesajele guvernatorului nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…



