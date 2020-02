Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, Bianca Dragușanu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și filmulețe in care apare imbracata in rochia de mireasa, iar fanii s-au intrebat daca vedeta se pregatește de nunta.

- Anna Lesko este o prezenta inedita de fiecare data, socand cu aparitiile ei. Artista a plecat in vacanta si nu a ezitat sa imparta asta cu fanii ei, postand niste fotografii de senzatie!

- Este, fara doar și poate, una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastra in ultimul timp, cu melodii de milioane de vizualizari pe YouTube insa acum Vladuța Lupau a ales sa se relaxeze și sa lase pe plan secund cariera.

- Elena Carstea, artista din generația de aur a muzicii ușoare romanești traiește o adevarata drama. Cantareața și-a pierdut, pe rand, 2 surori și de atunci, nimic in viața ei nu mai poate fi la fel vreodata.