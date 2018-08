Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lui iulie, dupa doar doua luni de relatie, Nick Jonas i-a oferit iubitelui lui, Priyanka Chopra, inelul de logodna. Desi niciuna dintre vedete nu a confirmat oficial informatia, se pare ca totul este cat se poate de real! Nick Jonas si Priyanka Chopra la inceputul lunii mai Zilele trecute,…

- Sunt impreuna de doar cateva saptamani, insa Priyanka Chopra (36) și Nick Jonas (25) au facut deja pasul cel mare in relația lor. Iar daca pana acum n-au vorbit despre asta, cea mai recent apariție a actriței confirm zvonurile. S-au logodit acum o luna! Marți, Priyanka a confirmat zvonurile privitoare…

- Irina Loghin a devenit soacra mica! Indragita artista de muzica populara a radiat de fericire in ziua in care și-a vazut fiica imbracata in rochie alba de mireasa. Fata cantareței s-a casatorit cu alesul inimii sale intr-un cadru de poveste, iar nași le-au fost artiștii Alina și Romeo Negoiasa, care…

- Frumoasa actrița indiana Priyanka Chopra a fost ceruta de soție de Nick Jonas la doar doua luni de cand formeaza un cuplu. Cantarețul american i-a oferit inelul de logodna chiar de ziua ei. Vedeta cu origini la Bollywood a implinit recent 36 de ani. Priyanka Chopra și Nick Jonas s-au logodit O sursa…

- Roxana Vasniuc si Ionut, iubitul ei, traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ei au impreuna o fetita extrem de frumoasa si locuie impreuna, intr o casa superba, amenajata chair de blondina.

- Cunoscut sub denumirea de „raul in cinci culori" sau „raul curcubeu", Cano Cristales din Columbia este una din atractiile turistice ale lumii care trebuie „pandita" pentru a fi admirata in toata splendoarea sa. Debutul sezonului ploios transforma apa curgatoare intr-un adevarat spectacol doar o data…

- Bradford Hill "i Iasmina Milutinovici s-au cEsEtorit in urmE cu cateva zile, iar evenimentul a fost unui grandios. Abia acum au apErut imagini cu valsul mirilor. Toti invitatii l-au urmErit emotionati.