Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Cage s-a casatorit in secret cu iubita lui japoneza, Riko Shibata. Ceremonia a avut loc pe 16 februarie, in Las Vegas, dar evenimentul a devenit public abia azi. Actorul se afla la cea de-a cincea casatorie, dar pare mai indragostit ca oricand. Aparent, diferența de varsta de 31 de ani nu a…

- Actorul Nicolas Cage, cunoscut din filme ca „Leaving Las Vegas” si „Willy's Wonderland”, s-a casatorit pentru a cincea oara, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro. Cage, in varsta de 57 de ani, si Riko Shibata, in varsta de 26 de ani, s-au casatorit pe 16 februarie in Las Vegas.…

- Cine este tenismena Naomi Osaka, marea caștigatoare de la Australian Open La 23 de ani, Naomi Osaka a reușit o performanța incredibila. S-a impus pentru a doua oara la Australia Open, dupa ce a invins-o in finala de sambata pe americanca Jennifer Brady. Așa se face ca numele lui Naomi Osaka este cumva…

- Nationala Romaniei va incheia anul 2020 pe locul 37 in ierarhia Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), data publicitatii joi. Romania a reusit sa incheie anul pe acelasi loc pe care l-a inceput. Clasamentul anuntat joi nu are nicio modificare fata de luna trecuta in top 100. Belgia va ocupa primul…

- Aplicația Facebook Messenger a cazut joi în ceea ce pare o fi o problema ce a afectat și platforma Instagram deținuta tot de Facebook, relateaza Business Insider.Utilizatorii Messenger și Instagram au început sa raporteze erori începând de joi dimineața, acestea înmulțindu-se…

- Fostul campion mondial la box profesionist Floyd Mayweather va reveni în ring, la 20 februarie, într-un meci demonstativ cu "youtuberul" Logan Paul, informeaza AFP.Floyd Mayweather spera sa organizeze, în 2020, un "eveniment spectaculos" alaturi de UFC, cea…