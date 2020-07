Stiri pe aceeasi tema

- Turistii sunt invitati miercuri, 1 iulie, sa coseasca alaturi de angajatii celui mai mare muzeu in aer liber din tara, Muzeul ASTRA din padurea Dumbrava Sibiului, informeaza un comunicat de presa remis marti AGERPRES. Foto: (c) Arhiva foto Muzeul ASTRA "In vechime, cositul ierbii si a holdelor de…

- Reprezentanții Teatrului Toma Caragiu din Ploiești anunța o serie de spectacole variate, pentru spectatorii de toate varstele, care vor fi susținute in curtea din fața Teatrului de Animatie Imaginario. Sambata, 27 iunie 2020, de la ora 19.30, va fi prezentat spectacolul „Piatra din casa”, de Vasile…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva va invita sa descoperiți on-line, un artefact impresionant, in cadrul rubricii PIESE REPREZENTATIVE DIN COLECȚIILE MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE din Deva. Descrierea obiectului este realizata de Arheolog, Mihaela – Maria Barbu, Secția Arheologie…

- Muzeografii targovișteni expus zilele acestea la Muzeul de istorie obiecte de care s-au bucurat targoviștenii cu stare acum 100 de Post-ul Finețuri din casele targoviștenilor, o expoziție despre superbe obiecte de acum 100 de ani (GALERIE FOTO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai multe restrictii generate de pandemia de COVID-19 sunt eliminate, de luni, 15 iunie. Astfel, Guvernul a decis la sarsitul saptamanii trecute ca, de azi, pot fi deschise mall-urile, piscinele in aer liber, salile de sport, casele de pariuri si agentiile loto.De pe 15 iunie, mallurile iși deschid…

- Multe sunt ipoteze, o încercare de explicare, dar adevarul ramâne arheologilor mereu ascuns. Locuințele aveau forme rectangulare, înalțimea de aproximativ 2 metri și acoperișul în doua ape realizat din stuf. Podeaua era construita prin așezarea de bârne de lemn una…

- Casa din Cartierul Bendea din Babadag (foto: Adevarul) Cartierul Bendea din orașul tulcean Babadag este locuit in totalitate de romi, care numara aproape o treime din populația totala a comunitații. Cartierul este situat la marginea orașului, pe drumul care leaga Tulcea de Constanța, și a fost izolat…

