FOTO: Mutrele aleșilor de pe panoul PSD din centru, arse cu bricheta Trecatorii, ieseni si vizitatori ai orasului deopotriva, pot sa „admire" in aceste zile panoul PSD amplasat pe Pietonalul „Stefan cel Mare", in fata sediului partidului. Tinta a unor atacuri cu vopsea, zilele trecute, acum panoul este ars partial. Mai precis, imaginile unor alesi au fost distruse, cel mai probabil cu flacara de la bricheta. Interesant este ca imaginile din partea de sus a panoului sunt doar stropite cu vopsea alba. Este vorba de fotografiil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

