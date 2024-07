Stiri pe aceeasi tema

- Puține lucruri se compara cu frumusețea naturii! O serie de peisaje superbe din Parcul Național Munții Rodnei au fost surprinse, din nou, prin obiectivul camerei foto, de cei care-l administreaza, in timpul acțiunilor de monitorizare. „Colegii noștri va țin aproape cu imagini proaspete din Parcul Național…

- Dupa o plimbare prin padurile din județ, Gavrila Albert s-a intors ieri acasa cu o „captura” generoasa de galbiori, iuțari, hribi și vineciori. Totodata, a surprins in imagini frumusețile care ne inconjoara… Daca va este pofta de o tocanița delicioasa din ciuperci proaspete sau doriți sa le savurați…

- Nimic nu se compara cu o drumeție pe carari de munte, primavara, cand natura ne ofera un adevarat spectacol de culori și miresme…Cu ce peisaje ne surprinde din nou fotograful amator Gavrila Albert: Așa cum ne-a obișnuit deja, fotograful amator Gavrila Albert ne ofera cadre de poveste din județul nostru.…

- Daca vrei sa petreci in natura a doua zi de Paște, in loc sa stai din nou la masa, una din variantele care te așteapta este o excursie de o zi la Cetatea Enisala și o drumeție pe Dealul Bujorului, ambele in județul Tulcea și in legatura. Drumeția din Munții Macinului este organizata de o […] Articolul…

- Daca nu v-ați facut inca planuri pentru zilele libere care urmeaza, puteți face o plimbare prin Parcul Național Munții Rodnei. Aici va așteapta peisaje de vis, liniște și aer curat… Parcul Național Munții Rodnei ii așteapta pe drumeți zilele acestea cu ghiocei și peisaje ce-ți taie respirația: Cei de…

- Fotograful amator Gavrila Albert a facut ieri o scurta drumeție in Padurea Codrișor, ocazie cu care a avut parte de o mare surpriza: a descoperit, in premiera, orhidee salbatice! Gavrila Albert a profitat ieri de vremea frumoasa și a facut o plimbare prin Padurea Codrișor. Așa cum ne-a obișnuit deja,…

- Romania a fost prima țara din Europa care, in anul 2012, a inceput sa promoveze destinații ecoturistice, Țara Hațegului fiind a treia de acest fel certificata și singura din zona de vest a țarii care a dobandit, patru ani mai tarziu, aceasta titulatura. La Targul de Turism al Romaniei din toamna anului…

- Joi, 11 aprilie 2024, de la ora 17:00, la Palatul Culturii, are loc o noua preselecție a celor mai frumoase și reprezentative tinere din Bistrița-Nasaud. Filon de Romania organizeaza un nou casting. Cum poți participa și tu: Filon de Romania este un concurs de cautare a frumuseții morale, spirituale,…