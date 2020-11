Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a avut o criza de tuse intr-o conferința video cu cei mai inalți oficiali ruși. Momentul a ridicat semne de intrebare despre starea de sanatate a presedintelui rus, insa purtatorii de cuvant spun ca Putin se simte bine, transmite Aleph News, care citeaza Daily Mail.Pe…

- Un barbat imbracat in costum de Mos Gerila a fost arestat miercuri seara in Piata Rosie din Moscova pentru ca protesta contra anularii festivitatilor de Sarbatorile de Iarna. Doua "ajutoare" ale Mosului au fost si ele ridicate de politie. O fotografie postata online de Apologia Protesta il arata pe…

- Sub semnul restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19 vor petrece Sarbatorile de iarna și sarbatoarea Craciunului și locuitorii din Nehoiu. Edilul orașului, Ionuț Milea, i-a anunțat deja ca, cel puțin din punctul de vedere al administrației, au fost taiate de pe lista multe dintre activitațile care…

- Moscova va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin. “Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie”, a declarat Sobianin intr-un mesaj publicat online. Vaccinarea se va face cu vaccinul, Sputnik…

- Numarul zilnic de imbolnaviri de COVID-19 a atins un nou record marti in Rusia, determinand Moscova sa ia masuri prin restrictionarea accesului studentilor si varstnicilor la reteaua de transport public a orasului, relateaza Reuters, citata de agerpres. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat…

- Rusia s-a oferit sa-l vaccineze pe Donald Trump dupa ce acesta a fost testat pozitiv. Seful Institutului Gamaleya, care a dezvoltat vaccinul Sputnik-V, a facut anuntul, scrie Mediafax. „Daca isi vor intoarce oficial fata catre autoritatile din Rusia, ii vom putea ajuta", a spus Alexander Gintsburg,…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva coronavirusului pe 40.000 de locuitori ai capitalei, etapa finala de testare a acestui vaccin anunțata in august. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca este o zi importanta nu numai pentru oraș, ci…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Președintele Federației Ruse. Vladimir Putin, le-a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor Moscovei ci prilejul Zilei Orașului, informeaza RIA Novosti. El a menționat in luarea sa de cuvant rostita in sala de concert ”Zareadie” ca istoria seculara a țarii și…