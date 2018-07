FOTO – Monument de prostie si ignoranta la Primaria Buzau. Donald Tom isi bate joc de eroi. Mausoleul din Cimitirul Eroilor reabilitat in bataie de joc – a inceput sa se darame ce s-a tencuit

Stiri pe aceeasi tema

- Am avut dreptate! Copacii lui Donald Tom se usuca vazand cu ochii (ca si el de altfel)! Cumparati pe banii buzoienilor, actiune "cantata" de presarii platiti pentru asta, copacii plantati de Donald Tom, isi dau obstescul sfarsit. Cat de prosti ne crede acest taranoi din Tintesti?

- Saptamana plina pentru presa buzoiana: examene picate la Politia Locala de catre fosti “papa-lapte” din SRI, DGA, DIPI, “PIPI” si alte organizatii capusa ale statului. Avem “material” de tun pentru o altfel de revista a presei: cavoul lui Donald Tom din Cimitirul Eroilor, aspectul jalnic din parcurile…

- Din informatiile apix.ro, firma care va implementa proiectul este Luisier SRL, care apartine Oanei Zamosteanu, fosta sotie a dezvoltatorului imobiliar. Deocamdata, societatea a obtinut un certificat de urbanism (ianuarie 2018). Lucrarile vor consta in consolidarea, reabilitarea si schimbarea destinatiei,…

- La 87 de ani cand Regele Carol al II-lea si prim-ministrul Nicolae Iorga au inaugurat Cimitirul Eroilor de la Buzau, ieri, in anul Centenarului Marii Uniri, Primaria Buzau a organizat reinaugurarea celui mai mare cimitir al eroilor din Romania. Au fost prezenti la eveniment delegati straini din unsprezece…

- Peste 10.000 de oameni, din care jumatate elevi, au participat, joi, la manifestarile dedicate Zilei Eroilor, unde s-au aflat o serie de politicieni, in frunte cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. La fel ca in vremurile de odinioara, elevii au fost aduși de catre profesori la solicitarea…

- Ceremonii in intreaga tara dedicate Zilei Eroilor Foto: Arhiva / mapn.ro. Astazi este Ziua Eroilor, prilej cu care în întreaga tara vor avea loc ceremonii. În cimitirul din orasul Buzau sunt înhumati peste 9.600 de eroi, de mai multe nationalitati. La evenimentele…

- Am avut dreptate: avocatul Lucian Salcutan va reprezenta Primaria si in particular pe primar, in litigiile cu tertii (Proiect de Hotarare a CLM din data de 18 mai 2018 - LINK )! Cu toate ca deputatul Marcel Ciolacu a interzis ca Salcutan sa mai reprezinte oficial Primaria Buzau – datorita afirmatiilor…

- Reprezentanti ai Ambasadei Rusiei si ai Ambasadei Germaniei au poposit joi, 10 mai, la Buzau, cu ocazia Conferintei Internationale „Eroii Primului Razboi Mondial”, organizata de catre Primaria Buzau si Divizia 2 Infanterie „Getica”. Alaturi de oficialii straini, la intalnire au fost prezenti istorici…