Stiri pe aceeasi tema

- Acolo, tanara australianca si-a citit juramintele. siesi, in dreptul unei oglinzi sub forma de inima. Micki le-a povestit jurnalistilor ca a luat aceasta decizie pentru ca avea nevoie sa se iubeasca mai mult. Totul dupa ce in trecut a avut probleme cu alcoolul dar si cu greutatea care au dus…

- Situatie cu totul neobisnuita in Australia. O femeie s-a maritat. cu ea insasi. Ceremonia privata - la care au participat doar 3 persoane - a avut loc pe o plaja din orasul turistic Gold Coast.

- Nascuta si crescuta intr-o societate profund patriarhala unde de prea multe ori se spune ca este foarte greu ca o femeie sa reuseasca sa se impuna intr-un domeniu, mai ales intr-unul dominat de barbati. Este exceptia care confirma regula. Pentru ca atunci cand ai ”bagajul” necesar pentru succes nu conteaza…

- Monica Tatoiu s-a confruntat, recent, cu o situație de-a dreptul neplacuta. Celebra femeie de afaceri a avut mari neplaceri in aeroport, incercand sa se intoarca in Romania.(CITEȘTE ȘI: MONICA TATOIU DA IN JUDECATA AUTORITATILE DIN ELVETIA!) Monica Tatoiu s-a enervate la culme și a rabufnit in mediul…

- Ani la rand și-a petrecut mai tot timpul in salonele de cosmetica, iar acum, una dintre cele mai paroase femei, a renunțat sa se mai epileze. Ii era rușine, insa tachinarea celor din jur a abosit-o. Asta pana cand intr-o zi a decis sa se accepte așa cum este, indiferent de cum o privea lumea.

- O femeie a nascut in WC-ul spitalului Judetean Arges. Tanara de 33 de ani, din comuna argeseana Ratesti, nu știa ca este gravida, iar cazul ei i-a șocat chiar și pe medici. Femeia, care mai are doi copii si sufera de obezitate morbida, avand aproximativ 130 de kilograme, nu avea nici cea mai mica…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- Monica Tatoiu este o femeie plina de viața și a demonstrat de-a lungul timpului ca nu are prejudecați. Este directa, sincera și foarte haioasa, cu toate ca nu-i lipsesc nici comentariile acide din repertoriu. Monica Tatoiu a fost invitata la emisiunea Vorbește lumea de la PRO TV, ocazie cu care a povestit…