Stiri pe aceeasi tema

- Wuhan Zall, echipa chineza de fotbal din orasul in care a izbucnit actuala pandemie de coronavirus si care a ramas in Andaluzia incepand din 29 ianuarie, a decis sa se intoarca in China sambata, ca urmare a situatiei cu care se confrunta Spania din cauza evolutiei Covid-19, a explicat antrenorul sau,…

- Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) a anuntat vineri ca va "pune în carantina" bancnotele timp de doua saptamâni pentru a înlatura orice urma de coronavirus si chiar ar putea arde unele bancnote, în încercarea de a opri extinderea epidemiei de coronavirus, potrivit…

- Coronavirusurile sunt un grup mare de virusuri care pot fi gasite printre animale, iar in cazuri rare pot ajunge la oameni. Pana acum, cercetatorii nu au determinat de unde anume provine COVID-19, insa studiile anterioare sugereaza ca MERS a fost un coronavirus transmis de la camila la om, iar in…

- Nu se intampla doar in Romanai! Magazine din mai multe cartiere din New York au fost luate cu asalt de oamenii ingroziți de raspandirea „iminenta” a coronavirusului in oraș, dupa ce, duminica, a aparut primul caz de infecție cu COVID-19.

- Nationala de fotbal a Chinei va juca doua meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 în Thailanda, fara public, decizie luata ca urmare a raspândirii noului coronavirus, a anuntat federatia chineza, potrivit AFP.Astfel, selectionata Chinei va întâlni nationala din…

- Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.…

- Dupa ce intreaga populație este inspaimantata de rapiditatea cu care virusul Corona se extine, iata ca Poșta Romana a facut anunțul. Compania suspenda temporar serviciile de expediere catre China.

- Angajatii Postei Romane care lucreaza la oficiile din Dolj se tem ca virusul care a facut deja sute de victime ar putea ajunge la ei, prin coletele care vin din China. Lucratorii au cerut conducerii companiei maști și manuși.Mai multi angajati ai Oficiilor Postale din Craiova au declarat,…