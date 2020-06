ROSS DOUTHAT: cum va arata lumea post-decadenta?

Pe Ross Douthat deja l-am menționat de mai multe ori în comentariile noastre, el fiind autorul cărții recent publicate (2020) The Decadent Society: How We Became the Victims of our Own Success / Societatea decadentă, cum am devenit victimele propriului nostru succes. Douthat e creștin autentic, conservator,… [citeste mai departe]