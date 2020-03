Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei și modelul adeverinței de la angajator, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Declarațiile sunt necesare deocamdata doar pe timpul…

- Secretarul de stat in MAI, Gheorghe Sorescu, semneaza 2 adrese catre toate prefecturile din tara in care se transmite interdictia de a mai comunica public informatii despre numarul de teste de COVID-19 efectuate, numarul de rezultate pozitive si starea pacientilor testati pozitiv. In prima apare…

- GCS: 98 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor Foto arhiva. Un numar de 98 de dosare penale au fost întocmite prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savârsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța faptul ca dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași).Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea mai mare prostie pe care poți s-o vezi…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica a pus la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public:1. Care este diferența dintre…

- Izolarea la domiciliu este o gluma in Romania. Autoritațile spera sa ne fereasca de o epidemie rugandu-i pe romanii care vin din zone infectate sau care au intrat in contact cu persoane bolnave sa stea izolați la domiciliu. Romanii insa fac ce și cum au chef, caci autoritațile nu ii pazesc in niciun …

- Virusul ucigaș lovește din nou Romania. A fost confirmat un nou caz de coronavirus. Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Mureș . Cel de-al 15-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat duminica in Romania, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, fara a oferi și alte detalii.…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta a fost adoptata o hotarare ce priveste scenariile de evolutie a infectiei cu noul coronavirus. "Astazi a avut loc sedinta Comitetului National…